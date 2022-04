Duro cruce entre Gustavo Petro y el general Zapateiro

Un trino del candidato presidencial Gustavo Petro generó un duro encuentro en redes sociales entre el aspirante al primer cargo del país por el Pacto Histórico y el comandante del Ejército, general Eduardo Enrique Zapateiro. En el mensaje Petro dijo que algunos oficiales (generales) “están en la nómina del Clan”.



“Mientras los soldados son asesinados por el Clan del Golfo, algunos de los generales están en la nómina del Clan. La cúpula se corrompe cuando son los politiqueros del narcotráfico los.que terminan ascendiendo a los generales”, señaló Gustavo Petro en redes sociales.

La respuesta del general Zapateiro

Este mensaje generó la respuesta del comandante del Ejército, quien en seis trinos cuestionó al candidato presidencial por su afirmación.

“No hay a quien le duela más la muerte de un soldado que a los que portamos el camuflado y, por supuesto, a sus familias y a la patria misma, pero su sacrificio supremo por el país no debería ser usado en narrativas de campaña política”, indicó el general Zapateiro.

Lea también

En otro mensaje el alto oficial habló sobre el número de soldados que han fallecido en los últimos año. “Desde el 2021, más de 500 militares han sido asesinados y heridos durante el cumplimiento de la misión y su sacrificio fue invisible, no hubo pronunciamientos. Curioso que ahora la muerte de los héroes de la patria sí genere aflicción y sea usado para otros señalamientos”.



El comandante del Ejército le pidió a Gustavo Petro que si tiene información sobre vínculos de generales con grupos al margen de la ley, realice la denuncia ante las autoridades.



“Senador, no se valga de su investidura (inviolabilidad parlamentaria) para pretender hacer politiquería con la muerte de nuestros soldados, más bien cumpla con su deber ciudadano de denuncia fundamentada ante la

@FiscaliaCol de los hechos que usted menciona, sea quien sea”, indicó el general.



Y agregó en otro trino: “Le recuerdo que usted como senador hace parte del colectivo al cual osa señalar como 'politiqueros del narcotráfico'. Como ciudadano le recomiendo no generalizar. El respeto ante todo”.



Uno de los mensajes del alto oficial que más polémica generó es el que dice que los colombinos han visto al hoy candidato presidencial recibiendo dinero “en bolsa de basura”.



“A ningún general he visto en televisión recibiendo dinero mal habido. Los colombianos lo han visto a usted recibir dinero en bolsa de basura”, señaló el general Zapateiro.



Y en un último mensaje el oficial agregó que “a la institución más antigua de este país, cuyos integrantes, hombres y mujeres, de manera incondicional, han defendido por más de 200 años la democracia de esta nación, hasta ofrendando sus propias vidas, exijo respeto”.



La repuesta del alto oficial a Gustavo Petro generó críticas de algunos integrantes del Pacto Histórico como Roy Barreras.