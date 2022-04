Las deudas del Gobierno de Iván Duque con la diplomacia

Con muchas deudas queda la política exterior del presidente Iván Duque tras las denuncias de nombramientos ‘a dedo’, sin respetar la carrera diplomática, y más aún cuando en su campaña dijo que no iba a tener mermelada y que los cargos serían por mérito.

Lea más:

En mayo del 2018, el mandatario aseguró que no tenía compromisos burocráticos con nadie y que en su gobierno “se acaba la mermelada y se acaba la entrega de entidades a las clientelas política en el país para volver a generar confianza de los ciudadanos en el Estado”.

Sin embargo, esa promesa parece alejada de la realidad en las embajadas y consulados, según la Asociación Diplomática y Consular en mayo de 2021 el personal de Carrera Diplomática ocupaba el 55% de las direcciones de la Cancillería y hoy sólo ocupa el 33%, mientras que en los cargos de Embajadores en el exterior pasó del 30% a solo el 20%.

Ahora, a 4 meses de que acabe el gobierno el panorama no mejora… y antes se han hecho más nombramientos ‘de encargo’ en el exterior lo que alertó a la asociación Diplomática y Consular.

“La situación sigue siendo la misma, mantenemos esos niveles bajos de esa sustentación tanto en las direcciones del ministerio de relaciones exteriores como en las embajadas en el exterior, es preocupante que tenemos un número muy importante de diplomáticos de carrera que esperan poder continuar sirviendo al país y pues desafortunadamente no son tenidos en consideración para ese tipo de cargos de tanta responsabilidad”, aseguró Diego Cadena.

Cuando se hizo esta alerta la canciller Marta Lucía Ramírez se reunió con los voceros de esta asociación para asegurarles que iba a supervisar los casos, sin embargo, a hoy sólo la tercera parte de las Direcciones están confiadas a gente de Carrera y solo el 22% de las embajadas en decisiones tomadas casi siempre de manera directa por la Presidencia.

Según la Cancillería después de la reunión el diálogo se ha mantenido de manera permanente, pero, debido a la ley de garantías, se han designado en encargo en cargos directivos a funcionarios de carrera diplomática. Algunos ejemplos: la Direcciones de Asia, África y Oceanía y la Dirección de América.

Esto alertó aún más a la asociación diplomática pues preocupa que se estén desplazando funcionarios en medio de la campaña electoral.

“Nos preocupan los cargos en general, en la representación de Colombia en el exterior y en la cabeza de los consulados. En medio de una campaña electoral siempre preocupa esa situación, la cancillería ha tenido que desplazar funcionarios a diferentes plazas, ustedes mismos han reportado problemas en diferentes circunscripciones consulares. Nosotros seguimos teniendo la misma preocupación, en las direcciones temáticas de la cancillería y sobre todo temas preocupantes como la dirección general de protocolo que desafortunadamente y hay que decirlo es la segunda vez en años que no es ocupada por funcionarios de carrera”, añadió Cadena.

Según conoció Caracol Radio son más de 200 los nombramientos que el presidente ha hecho en el exterior desde que se posesionó hasta hoy; 48 de ellos embajadores que no tienen carrera diplomática y además han sido reconocidos en la política colombiana, por ejemplo, Alejandro Ordoñez, ex procurador general, ahora es embajador ante la OEA, Viviane Morales, ex fiscal General, que fue embajadora en Francia o el reconocido exembajador en Uruguay Fernando Sanclemente.

¿Qué se necesita en Colombia para ser embajador?

Además de un gasto económico importante, la carrera diplomática requiere mucha preparación y conocimientos. Para entrar se debe tener la categoría de Tercer Secretario de Relaciones Exteriores y se asciende a las demás categorías del escalafón, en el siguiente orden y tiempo de permanencia, hasta llegar a la categoría de Embajador.

Para ser tercer secretario son Tres (3) años, luego de un (1) año de período de prueba.

Segundo secretario: Cuatro (4) años.

Primer secretario: Cuatro (4) años.

Consejero: Cuatro (4) años.

Ministro consejero: Cuatro (4) años.

Ministro Plenipotenciario: Cinco (5) años.

Embajador.

Quiere decir que se necesitan 25 años en la carrera para lograr ocupar uno de estos puestos.