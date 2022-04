Presidente del Senado aseguró que ELN apoya a Francia Marquez

En el debate de control político que se adelantó en el Congreso de la República con el fin de resolver las inconsistencias de las pasadas elecciones legislativas, el presidente del Senado, Juan Diego aseguró que tiene en su poder un vídeo de un medio de comunicación de la guerrilla del ELN en donde se asegura que ese grupo armado apoya la candidatura vicepresidencial de Francia Márquez.

“Les quiero decir que tengo en mi poder un video del 28 de marzo, en el que un medio informativo del ELN apoya su candidatura. Pero como hoy no es el debate les tengo que decir que es un buen intento de desviar este encuentro (refiriéndose a los senadores de oposición). Este debate se lo vinimos a hacer al registrador. Si quiere Wilson Arias hacemos un debate para hablar de socios, de bandidos, a mi no me da miedo eso”, aseguró Gómez.

Ante las acusaciones del presidente del Senado, el congresista Gustavo Bolívar arremetió contra Gómez asegurando que era “cobarde, sucio y peligroso”, por cuanto la candidata vicepresidencial del Pacto Histórico viene siendo objeto de muchas amenazas. “Ojalá todo el partido Conservador tuviera el 0,1% de la estatura moral que tiene Francia Marquez”, afirmó Bolívar. A esta defensa se unieron senadores de oposición como Iván Cepeda y Wilson Arias.