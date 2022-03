Los Amigos TIC conversan con Jose Carlos García, periodista fundador de Amigos TIC, especialista en transformación digital y actual Editor Multimedia de la Casa Editorial El Tiempo, uno de los medios periódisticos más importantes de Colombia.

Entre otras cosas, ha trabajado como Director Digital y de Innovación en la mepresa Caracol Radio, como Asesor en Transformación Digital e Innovación en la cadena RTVC y como Director Digital de Radio en la empresa Caracol Televisión.

Al ser los abanderados de la transformación digital de El Tiempo, García y su equipo procuran fomentar la diversidad de opiniones, habilidades e insumos enriquecedores en los contenidos que sacan a través de sus portales.

El contraste entre ideas jóvenes e ideas experimentadas, el oficio del periodismo, las recomendaciones digitales para el nuevo gobierno, y la monetización de contenidos son muchos de los temas que se tratan en esta conversación.

García nos comenta que el oficio del periodista se vió muy afectado por la pandemia, debido a la imposibilidad de salir a la calle a buscar las noticias. Esto resultó en un menor desarrollo de proactividad en el periodista para encontrar historias que no sean de fácil acceso en la Internet. Eso sí, no descarta el hecho de que la pandemia trajo consigo una prueba contundente de que la productividad en la oficina no recae en estar en un cubículo, sino que desde casa también se generaron importantes aportes a los medios y a las empresas en general.

00:00 El Tiempo, transformación digital en el periodismo

03:01 Jose Carlos García

07:16 Transformación digital en El Tiempo

09:24 Cobrar por contenido digital

12:31 Convivencia entre la redacción impresa y la digital

14:05 Cultura digital desde el talento humano

18:49 Ojo al dato, con Emilia Restrepo

19:28 Recomendaciones TIC para el próximo gobierno

23:35 Periodistas viejos y jóvenes en convivencia

26:06 Mayor relevancia para datos TIC

31:36 Pensando en voz alta, con Jole Restrepo

33:30 Pódcast recomendado

35:04 Abrir ecosistema financiero para negociar

