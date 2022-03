Gobierno cuestiona informe de la CICR sobre aumento de violencia

Desde la Casa de Nariño, el consejero Presidencial para los Derechos Humanos y Asuntos Internacionales, se refirió al informe de la CICR sobre el aumento de violencia en Colombia, cuestionando que el comité no "identifique a los verdaderos responsables de la vulneración del derecho internacional humanitario en Colombia".

Según el consejero la CICR no reconoce que los grupos narcoterroristas del ELN, las disidencias de las FARC y el clan de golfo son "quienes afectan a nuestra población, bajo su interés de lucrarse con las economías ilícitas".

Además, señaló que el gobierno del Presidente Iván Duque, no comparte la clasificación de 6 conflictos armados, aclarando que esta no es vinculante para el Estado como quiera que, "en Colombia, hay es una amenaza marcada por rentas ilícitas de las que se nutren diversos grupos armados y delincuenciales".

También señala que el Gobierno no respeta la denominación de Autodefensas Gaitanistas pues a través de los escenarios legales se habla del Clan del Golfo, " la expresión AGC no existe dentro del contexto con la lucha contra el crimen que enfrenta la Fuerza Pública, utilizar estos términos es retrotraer la discusión a escenarios pasados y totalmente reprochables que no son los actuales".

Frente a la preocupación sobre artefactos explosivos, el Alto funcionario dijo que parece que se le olvida el CICR que Colombia es parte de la Convención de Ottawa, y bajo ese instrumento internacional, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz (OACP) maneja las cifras oficiales en materia de víctimas de minas antipersonas y municiones sin explotar, las cuales a la fecha registra 152 víctimas: 93 civiles y 59 miembros de Fuerza Pública.