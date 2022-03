Por interrupciones de la Policía, JEP suspende audiencia de alias “Otoniel”

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) suspendió nuevamente el testimonio de Dairo Antonio Úsuga David, alias ‘Otoniel’ por la falta de garantías a la privacidad y a la reserva de la diligencia, debido a las constantes interrupciones de la Policía Nacional.

A pesar de que la audiencia inició sobre las diez de la mañana, la Sala determinó que debido a que las autoridades no permitieron cerrar la puerta del recinto, la diligencia no podría continuar porque no se estaría protegiendo el testimonio del ex jefe del Clan del Golfo.

Cabe resaltar que esta situación ya se había presentado el pasado nueve de marzo en el interrogatorio sobre el caso 03 de falsos positivos. En esa ocasión, la Procuraduría y los magistrados cuestionaron que en la audiencia los uniformados no le quitaran las esposas, ni el chaleco antibalas al excapo y que estuvieran presentes en la diligencia reservada, justificando situaciones de seguridad nacional.

En consecuencia, la Sección de Ausencia de Reconocimiento de la JEP emitió medidas cautelares para ordenarle a la Policía garantizar la reserva y privacidad del testimonio de "Otoniel", sin embargo, con con lo sucedido en la audiencia sobre el caso 04, al parecer las medidas no fueron acatadas.

En la frustrada diligencia, ‘Otoniel’ iba a declarar sobre la situación territorial en Urabá en relación al tráfico de drogas, los homicidios selectivos, las extorsiones, las amenazas a líderes y los desplazamientos forzados.

Por el momento, la audiencia a la que está citado Dairo Antonio Úsuga para declarar sobre los falsos positivos el 23 de marzo, sigue en firme.