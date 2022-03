Bessudo pide que se investigue a su nieto por posible fraude electoral

En redes sociales, Suani Lefevre Bessudo, nieto del presidente de Aviatour, Jean Claude Bessudo, publicó un video en el que afirmó cómo, supuestamente , había anulado los votos "petristas".

“Me tocó ser jurado de votación (...) la próxima vez que me toque, me voy del país así sea por tres días, no vuelvo a hacer eso (...)”

"Si se preguntan como hice (anulación de votos), pues muy fácil: Cuando ellos votan, tú tienes la cédula de ellos y tienes que darles un pedazo de papel. Yo no les daba el pedazo de papel y si lo pedían, pues ponía un nombre falso y otro número de cédula. Además, si no se daban cuenta, les daba el papel electoral de Fico o del Centro Democrático y mucha gente no se dio cuenta. De nada, Colombia”. dijo Suani en el video.

Suani Lefevre Bessudo, estudiante de la Universidad De Los Andes, hijo de Sandra Bessudo y nieto del presidente de Aviatur Jean Claude Bessudo, en su cuenta "privada" de instagram nos explica como hizo fraude electoral. pic.twitter.com/SFxr5xiEC7 — Anonymous Colombia 🇨🇴 (@Anonymous_CO) March 15, 2022

Horas después, el joven sacó un video disculpándose, donde se veía claramente que estaba leyendo la disculpa que grabó para sus redes; dijo que lo que había dicho no era cierto y pedía que investigarán la mesa en la que estuvo de jurado para que se dieran cuenta que no había cometido un delito electoral.

Cabe destacar que algunas imágenes reveladas por la cuenta de Anonymuos Colombia en Twitter si mostraría unas inconsistencia en los números registrados en barias casillas del cuestionado formulario E-14.

Jean Claude Bessudo pidió a la Fiscalía que investigue a su nieto

"Debo decir, para empezar, que él nunca dejará de ser mi nieto; es inevitable. Lo único que puedo esperar es que la Fiscalía, que anunció una investigación de oficio, proceda y actúe con todo el rigor que señalan las normas, con base en lo que finalmente encuentre", dijo el presidente de Aviatur en ET.

Para Bessudo lo más importante es la investigación de la Fiscalía "y que aplique con todo el rigor del caso las leyes correspondientes (...) y que si hubo algún delito, que pague"; también afirmó que le parecía muy difícil que un fraude electoral de la forma en la que lo explica su nieto pase, cuando hay tres personas más como jurados, expresó para El Tiempo.