MinEducación responde a supuestos incumplimientos con matrícula cero

Luego de que Cara col Radio revelara las denuncias de unos 280 estudiantes que manifestaron estar presentando inconvenientes con el cumplimiento de la Matrícula Cero. El Ministerio de Educación afirmó a este medio de comunicación que, efectivamente se les retiró este beneficio a 295 estudiantes en la Universidad Industrial de Santander porque no cumplían con los requisitos para cobijarse con la política pública.

En el segundo semestre del 2021 para ser parte de la estrategia de gratuidad se requería, además de tener vivienda en estratos 1, 2 o 3, cumplir con algunos requisitos como ser colombiano, no tener título de posgrado, no estar cursando dos o más programas de pregrado en Instituciones de Educación Superior Pública en donde ya recibiera el beneficio y no ser beneficiario de otro programa del Gobierno Nacional”, señaló José Maximiliano Gómez, viceministro de educación superior.

Así mismo explicó Gómez que, teniendo en cuenta que el cumplimiento de estos requisitos se verifican después de realizada la matrícula, se evidenció que, a los estudiantes que se les reversó el beneficio fue porque, 107 de ellos ya cuentan con título universitario; 48 realizan doble programa de pregrado en una institución diferente a la UIS; 114 están respaldados por Generación E y otros 26 jóvenes no son colombianos.

Frente a esto, el Ministerio de Educación pide tanto a los estudiantes como a las universidades tener claro los requisitos que se necesitan para aplicar y beneficiarse de la matrícula cero.

La Universidad Industrial de Santander, contó en el semestre anterior con 20.653 estudiantes matriculados en pregrado, 18.268 de ellos se benefician con gratuidad, es decir un 86% de sus estudiantes. Inicialmente 2.090 estudiantes tampoco pudieron acceder a estos beneficios pues reportaron tener vivienda del en estratos 4, 5 o 6 que la gratuidad no cubre.