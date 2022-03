Arsene Wenger, otro encantado con Luis Díaz

Este miércoles la Premier League vuelve a poner en las pantallas un partidazo en un momento donde dos equipos pelean cabeza a cabeza por quedarse con el título al final de temporada.

Liverpool no le pierde paso al líder Manchester City y este miércoles juega un partido clave en su lucha por quedar campeón, cuando visita al Arsenal en el estadio Emirates desde las 3:15 de la tarde.

En la previa del partido, nuevos elogios llegaron para Luis Fernando Díaz, el hombre de moda en la Premier League y que en la pasada jornada salió como figura en el partido entre Liverpool y Brighton por su buena actuación, además del gol que anotó en la victoria 2-0 de los Reds.

Le puede interesar:

El histórico extrenador del Arsenal Arsene Wenger no pudo evitar hablar del colombiano en la previa del partido entre el equipo que dirigió por 22 años y el Liverpool del alemán Jurgen Klopp.

"No se puede descartar al Liverpool para el campeonato, en parte por haber comprado a Luis Díaz. Me gusta. Tiene movilidad, pelea, parece que puede marcar goles. Es un jugador de fútbol moderno y debo decir que me gusta mucho", comentó el entrenador francés en diálogo con beIN Sports.

Liverpool es segundo en la tabla de la Premier League con 66 puntos, pero con un partido menos correspondiente a la jornada 27. Este miércoles desde las 3:15 de la tarde se pondrá al día, visita al Arsenal y conseguir los tres puntos es clave para acortar distancia de Manchester City.

El equipo de Pep Guardiola es líder de la Premier con 70 unidades, por lo que una victoria de Liverpool lo dejaría a solamente un punto y con la pelea por el título aún más reñida.