Así les fue a los “famosos” que aspiraban a un puesto en el Congreso

Durante estas elecciones legislativas se presentó un amplio espectro de personalidades que aspiraron a las distintas curules del Congreso. A Continuación, haremos un repaso de cómo les fue a los “famosos” que aspiraban a un puesto en la política.

Jonathan Ferney Pulido

Sin duda alguna, una de las grandes sorpresas, en cuanto a cantidad de votos se refiere, fue la del “youtuber” Jonathan Ferney Pulido quien aspiraba al Senado por la Alianza verde. Quien con más de 188.000 votos logró ser el tercer candidato más votado en todo el Congreso.

Pulido se ha desempeñado como creador de contenido para la plataforma Youtube, donde tiene más de un millón de seguidores y como cantante de música cristiana.

Miguel Polo Polo

El controvertido Miguel Polo Polo, quien se lanzó a la Cámara de Representantes buscando una de las curules asignadas a negritudes, logró llegar al Senado al ser la segunda lista más votada de las inscritas.

Durante los últimos años e candidato se ha destacado como un joven “influencer” que ha tenido afinidades con el Uribismo. Siempre se ha resaltado su cercanía con la ahora Senadora Maria Fernanda Cabal, quien ha servido de apoyo para su campaña.

Caterine Ibagüen

La suerte que acompañó en numerosas ocasiones a la gran atleta Caterine Ibargüen cuando competía en el triple salto, no la acompañó en esta ocasión.

La aspirante al Senado por el Partido de la U no alcanzó los votos suficientes para asegurarse una curul en el Congreso. Con el 96,99% de las mesas escrutadas, la atleta obtuvo 41.731 votos, los cuales fueron insuficientes frente a los 147.415 de Juan Carlos Garcés quien sí logró el escaño.

Ariel Ávila

El Periodista y politólogo Ariel Fernando Ávila, candidato al Senado por la Coalición Alianza Verde y Centro Esperanza, logró un escaño en el Congreso. Con 97.300 votos a favor, Ávila fue el tercer más votado de su bancada por detrás de Humberto de la Calle.

Mabel Lara

La periodista que aspiraba como cabeza de lista cerrada por el Nuevo Liberalismo al Senado también se quedó por fuera del Congreso.

Su partido, el Nuevo Liberalismo, solo alcanzó un 2,02% de los votos que corresponden a 329.028 sufragios, los cuales no fueron suficientes para alcanzar una curul.

Juan Carlos Henao

El ex arquero del Once Caldas y candidato y candidato a la Cámara de Representantes de Caldas, Juan Carlos Henao, obtuvo tan solo 9.399 votos por el partido Gente en Movimiento. Al excampeón de la Copa Libertadores no le alcanzó para llegar a los 33.000 que obtuvo el vencedor.