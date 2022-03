Precandidatos presidenciales están haciendo campaña política prohibida /

Durante la jornada electoral de este 13 de marzo, 8 de los 15 precandidatos presidenciales que participan en las consultas interpartidistas están publicando post y videos en sus redes sociales invitando a los colombianos a que voten por ellos. Del Pacto Histórico, solo la lideresa Francia Marquez incurrió en esto, mientras que todos los candidatos de la Coalición Verde Centro Esperanza hicieron este tipo de publicaciones. Por parte del Equipo por Colombia, Alejandro Char publicó un tweet con el #MarcaAlexChar y Federico Gutiérrez un video invitando a que voten por él.

Esto se dio, pese a que, en el decreto del Ministerio del interior se estipula que desde la medianoche no se podía hacer ningún tipo de campaña y publicidad política. “El día de las elecciones está prohibido en cualquier escenario hacer campaña política y hacer propaganda electoral. No podemos entregar volantes, no podemos portar camisetas con imágenes alusivas a campañas electorales y por lo tanto tampoco podemos hacerlo en redes sociales”, aseguró Rafael Vargas, secretario general del Consejo Nacional Electoral.

A las declaraciones de Vargas se unieron las del exmagistrado del Consejo Nacional Electoral, Armando Novoa quién aseguró que debe entenderse que las redes sociales son “una de las expresiones a través de las cuales se puede divulgar un mensaje de apoyo a determinado candidato. Y que en estricto sentido esa conducta está prohibida. Ningún candidato debería llamar a los ciudadanos a través de redes sociales a que lo acompañen con su voto”.

Las multas, por publicidad exterior visual ilegal, pueden llegar hasta 5.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, es decir, para este año $5.000 millones de pesos. Además, de que se le abrirán al infractor las investigaciones pertinentes.