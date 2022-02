Fajardo presentó su propuesta de gobierno con eje central en la educación

Dentro de su plan de gobierno, el precandidato presidencial, Sergio Fajardo, puso como eje central la educación y artículo sus propuestas alrededor de 31 ejes temáticos como seguridad, comunidad LGBTIQ+ y relaciones exteriores. En este último punto afirmó que si llega a la presidencia retomará las relaciones diplomáticas con Venezuela.

Dentro de su plan de gobierno está el aumento del pie de fuerza de la policía y el cambio de los CAI para convertirlos en Centros de Acción Integral a la Ciudania. Además de recuperar el 100% de presencialidad en las instituciones de educación públicas y una ruta de urgencia para recuperar las clases que se perdieron por la pandemia. Según Fajardo, la construcción de sus propuestas surge de varios meses trabajando con 150 expertos en 31 sectores del país.

Además, durante la presentación de plan de trabajo, se refirió a las tensiones que hay dentro de la Coalición de la Esperanza por el también precandidato Alejandro Gaviria. “Yo no voy hablar más de Alejandro Gaviria, ahí está su comportamiento, para mí es una decepción, he visto unas cosas que no quiero ni siquiera compartir. Yo me comprometo con el trabajo, a mostrarle a Colombia un cambio serio y respetuoso”, aseguró Fajardo.

El precandidato de la Coalición de la Esperanza también se refirió a la reunión de Gustavo Petro con Cesar Gaviria, en donde afirmó que aunque no tiene nada que decir al respecto, siempre ha sido atacado por el expresidente dada su lucha contra el clientelismo y la corrupción.

Algunas de las principales propuestas de Sergio Fajardo son:

1. El Ministerio de las Mujeres para garantizar la igualdad de sus derechos y oportunidades.

2. Un programa nacional de seguridad alimentaria que aproveche las capacidades de cada región y reduzca el hambre.

3. La Universidad Nacional Pública Digital para que 80.000 jóvenes de las regiones más apartadas estudien con los mismos maestros y la misma calidad de las mejores universidades del país.

4. Un total de $500.000 mensuales para todas las personas mayores que no estén pensionadas.

5. Aumento del 30% la producción energética con fuentes más limpias como la energía eólica y solar.