Luis Díaz sería titular con el Liverpool para su duelo ante el Leeds United

Luis Díaz repetiría como titular este miércoles con el Liverpool, para el duelo de este miércoles en Anfield, aplazado de la fecha 19 de la Premier League.

El guajiro, que viene de marcar un gol ante el Norwich City, sería inicialista tras las lesione del portugués Diogo Jota y el brasileño Roberto Firmino, ausentes debido a a una lesión en el tobillo y problemas musculares, resepctivamente.

Al ser interrogado por su once titular para este compromiso, el alemán Jürgen Klopp no reveló mayores detalles; no obstante, teniendo en cuenta la importancia del triunfo para seguir recortando la diferencia con el Manchester City, el egipcio Mohamed Salah, el senegalés Sadio Mané y Díaz volverían a conformar el tridente de ataque.

Luis Díaz ha disputado cuatro partidos desde su llegada al Liverpool, entre Premier League, Liga de Campeones y FA Cup.