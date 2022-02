Estas son las recomendaciones para viajar por vía aérea y marítima

Sin duda el Coronavirus cambio las dinámicas y la forma de vida de la sociedad. A diario las personas tienen que protegerse y tomar distanciamiento para evitar contagiarse de este virus. Ante esto, el Instituto Distrital de Turismo de Bogotá compartió una recomendaciones para las personas que deseen viajar por vía marítima o aérea.

Por vía aérea:

Las personas mayores de 18 años que lleguen al país deben presentar el carnet de vacunación y deben tener el esquema completo con un mínimo de 14 días.

Es necesario realizar con antelación el Check-Mig de la unidad especial de Migración Colombia.

Asimismo, las personas pueden presentar la prueba de PCR, que no sea mayor a 72 horas, o una de antígenos, no mayor a 48 horas, antes de ingresar al vuelo. Esto último es para las personas que no cuentan con su carnet de vacunación o esquema completo.

Sin embargo, para las personas, que viajen por emergencia médica en vuelos de ambulancia o en donde se transportan pacientes, no les será obligatorio presentar la prueba PCR, la de antígenos o el carnet de vacunación.

Por vía marítima:

Es necesario que todas las personas se realicen la prueba PCR o de antígenos, así como deben presentar el carnet de vacunación.

La prueba PCR o de antígenos, que se realicen las personas que desean ingresar al país, deben ser negativas.

Por otro lado, es importante que las personas que presentaron síntomas durante el viaje notifiquen a la tripulación de la embarcación. De igual manera, se recomienda que las personas cumplan con las medidas de bioseguridad.