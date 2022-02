Vargas Lleras desmiente su supuesta candidatura presidencial

Luego de que se conocieran unas declaraciones del candidato de Cambio Radical al Senado, David Luna, en las que aseguraba que se hablaba todos los días con Vargas Lleras y que este estaba listo para lanzarse a la presidencia, el ex vicepresidente desmintió las afirmaciones de Luna y le pidió que respetara sus decisión.

En las aclaraciones que se dieron a través de la cuenta de twitter de Vargas Lleras, el también ex candidato aseguró que no es cierto que David Luna mantenga una comunicación constante con él y que no es cierta la afirmación de que esté listo para lanzarse. “Tenga el mínimo respeto con la decisión que tomé. No todo vale para figurar en los medios. Le pido aclarar qué fue lo que quiso decir exactamente”, aseguró Vargas Lleras

Ante el rechazo de Vargas Lleras, Luna aseguró que lamenta mucho lo sucedido y que habló con el deseo. “Creo como muchos que usted es el más preparado para ser el presidente de nuestro país. Con su trino se cierra esa opción y lo lamento mucho, hablé con él deseo”, afirmó el candidato al senado en su twitter.

La polémica se dió luego de que desde hace varios días algunos políticos cercanos al partido como el hermano del fallecido Carlos Holmes Trujillo y el congresista José Daniel López, le pidieran insistentemente a Vargas Lleras que cambie su opinión e inicie una campaña presidencial.

Cabe recordar que los candidatos avalados directamente por un partido o movimiento y que quieran participar en la contienda para llegar a la presidencia, tienen hasta el 11 de marzo para inscribir su candidatura ante la Registraduría Nacional.