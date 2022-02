Carlos Quintana cerró su participación en los Juegos Olímpicos de Invierno

El colombiano Carlos Quintana cerró este viernes su participación en los Juegos Olímpicos de Invierno Beijing 2022, en la que fue su primera participación en un evento de dicha magnitud.

Quintana ocupó la casilla 95 en la prueba de esquí de fondo, conformada por un trayecto de 15 kilómetros y que contó con la participación de 99 deportistas.

“No fue la carrera que esperaba, físicamente no me sentí en ningún momento cómodo, desde la primera loma, en los primeros 500 metros ya me sentía fatigado, la verdad el entrenador hizo un excelente trabajo previo, en el calentamiento me sentía bien, con confianza, fuerte, pero en la carrera no me sentí bien, se me hizo muy larga, hace mucho no sufría en una carrera como hoy”, comentó el deportista colombiano al final de la prueba.

Quintana añadió: “contento por poderla terminar, el entrenador me dijo que el objetivo principal era terminarla, porque el circuito era muy duro, de hecho, cuatro personas no la terminaron, entonces sacando lo positivo se mejoró mucho en las bajadas, que era mi debilidad y en la técnica, pero no pude concretar lo que quería, ahora a seguir aprendiendo para transmitir a los demás, porque está fue una muy buena experiencia”.

El oro fue para el finlandés Livo Niskaben, seguido por el ruso Alexander Bolshunov y el noruego Johannes Klaebo.

Este sábado estará entrando en escena Michael Poettoz en slalom gigante del esquí alpino.