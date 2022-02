Fernando Gaviria tras ganar en Omán: "Necesitaba una victoria"

El colombiano Fernando Gaviria (UAE Emirates) se mostró muy satisfecho con el triunfo de etapa y el liderato en la jornada inaugural del Tour de Omán, una victoria "que necesitaba" el ciclista de La Ceja, quien no ganaba desde la Vuelta a Polonia 2021.

"Ya dije antes de comenzar la carrera que tenía muchas ganas de ganar algunas etapas aquí, me he estado presionando y en mi cabeza sabía que necesitaba una victoria. La semana pasada en Arabia estuve cerca, pero me lo perdí, así que ganar ahora ha sido increíble". dijo Gaviria en meta.

Tras destacar el trabajo de todo el equipo emiratí, Gaviria se mostró dispuesto a ganar más etapas.

"El equipo hizo un trabajo realmente bueno, todos trabajaron como una gran familia y me colocaron perfectamente para el esprint. Estoy muy feliz de estar aquí en Omán, en este hermoso país y tengo hambre de más victorias".

El Tour de Omán continúa este viernes con la segunda etapa entre Naseem Park hasta Suhar Corniche, de 167,5 km, otra opción para los velocistas.