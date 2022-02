Nunca debió haber ocurrido: exFarc sobre atentado al club El Nogal

A propósito de los 19 años del atentado al Club El Nogal, ocurrido el 7 de febrero de 2003, el exlíder de las Farc y ahora presidente del partido Comunes, Rodrigo Londoño, se reunió con las víctimas de este evento para manifestar que el atentado "nunca debió haber ocurrido" y unirse con ellas en el diálogo: “la Reconciliación sí es posible”.

“El atentado en el club El Nogal, ocurrido el 7 de febrero de 2003, fue un acto atroz que jamás debió haber ocurrido. Como último comandante en jefe de las desaparecidas FARC-EP lamento profundamente este hecho que sólo trajo dolor injustificable”, manifestó Londoño.

Durante el diálogo, Londoño insistió en que “no había justificación” para haber realizado el atentado; esto luego de comentar que sus compañeros de tropa, bajo el mando de Hernán Darío Velásquez, alias el paisa, tenían la certeza de que allí (en el club) se reunía la actual vicepresidenta y canciller, Marta Lucía Ramírez, con miembros de grupos paramilitares, razón por la cual perpetraron el ataque.

No obstante, Londoño señaló que “no me consta, pero así fuera cierto, no era razón para cometer este crimen”.

De la misma manera, Londoño comentó que, dentro de los ideales de las Farc y por los cuales esa guerrilla entró en conflicto con el Estado, jamás estuvieron motivados a afectar a la población civil, “este tipo de hechos me avergüenza, porque son actos contrarios a nuestra ética revolucionaria. Se demostró que esta era una acción que fue contra los mismos principios que regían el accionar de las Farc, pues no se tuvo un rédito político”, dijo.

Por su parte, Bertha Fríes, hizo un llamado para que la Jurisdicción Especial para la Paz priorice este caso, puesto que, según ella, no se le ha dado prioridad impidiendo que se cumpla el compromiso de los excombatientes para que aporten la verdad sobre lo ocurrido hace 19 años: “Hoy no estamos en la JEP. Pedimos que seamos el caso número ocho, porque se trata del atentado urbano más grande que hicieron las Farc al país”.

Luego del encuentro, los anfitriones, Londoño y Fríes, se dieron un emotivo abrazo de reconciliación y un fuerte apretón de manos como muestra de que lo pactado en los Acuerdos de Paz está dando resultado.