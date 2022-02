Un turco completó 14 meses aislado por coronavirus

Se trata del ciudadano turco Muzaffer Kayasan, un hombre que tiene leucemia y que desde noviembre del 2020 se ha realizado 78 pruebas contra el coronavirus y todas han dado positivo, por lo que lleva 14 meses aislado en Estambul.

Los médicos han explicado que, dado que el hombre tiene leucemia, su sistema inmune está debilitado y por ello el coronavirus se ha mantenido en su cuerpo y afortunadamente el contagio ha permanecido de forma asintomática.

Kayasan ha detallado que desde que se contagió en noviembre del 2020 se ha visto obligado a vivir en cuarentena, lo que lo casi que le ha puesto fin a su vida social, evitando que pueda verse constantemente con su esposa, hijo, familia o amigos.

“No puedo abrazar a mi familia. [...] no puedo hablar con nadie. No queda nada de mi vida social, de mi vida familiar. El covid-19 ha acabado con mi modo de vida”, dijo Kayasan al medio local A Haber.

El hombre también lamentó que, por su enfermedad, no puede vacunarse contra el virus e hizo un llamado a las personas que no se han inmunizado a hacerlo por el bien de los demás. "No tienes derecho a matar a otros”, advierte Kayasan.