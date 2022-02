Ni mi hermano ni yo tenemos relación alguna con narcotráfico:Piedad Córdoba

Tras conocerse la captura de Álvaro Córdoba Ruiz, hermano de la exsenadora Piedad Córdoba, por supuestos nexos con el narcotráfico, la excongresista se pronunció en redes sociales. Indicó que ni ella ni su familia están vinculados a actividades ilícitas.



“Basta de persecución política contra mi y contra mi familia. Ni mi hermano Álvaro Córdoba ni yo tenemos relación alguna con narcotráfico ni con grupos armados. Reto que se muestren las pruebas que soportan este nuevo montaje judicial”, indicó la exsenadora.



Córdoba aseguró que ha denunciado ante la Comisión de la Verdad supuestos montajes en su contra. Agregó que “esta nueva agresión por mi retorno a la política no me va amilanar cómo no lo han hecho las anteriores”.

Además hizo reparos al procedimiento de captura de su hermano y sobre el por qué se hizo pública hasta este jueves.



“Por qué si mi hermano fue capturado desde el día de ayer se le mantuvo retenido y aislado hasta el día de hoy? Por qué se guardó secreto sobre su retención? Por qué sus captores le preguntan sobre mí? Qué pruebas sustentan esta intervención en las elecciones?”.

Recientemente la excongresista ha sido señalada de tener supuestos vínculos con Alex Saab.