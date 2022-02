Capturan con fines de extradición a hermano de exsenadora Piedad Córdoba

Fue capturado en Medellín Álvaro Córdoba Ruiz, hermano de la exsenadora Piedad Córdoba, por supuestos nexos con narcotráfico.

La información preliminar indica que, junto a él, fueron capturados Álvaro Alonso Jaramillo y Libia Amanda Palacio Mena, todos con fines de extradición. La diligencia judicial la realizaron miembros del grupo SIU de la dirección de investigación criminal e Interpol de la policía nacional.

Estas personas son requeridas para comparecer a juicio ante la Corte Distrital de los Estados Unidos para el distrito sur de New York por delitos relacionados con tráfico de drogas y porte de armas de fuego.

LA EXSENADORA RESPONDE

En su cuenta de Twitter, dijo que en la Comisión de la Verdad denunció montajes aún no esclarecidos en su contra. “Esta nueva agresión por mi retorno a la política no me va amilanar cómo no lo han hecho las anteriores”.

En otro de sus trinos advirtió que su hermano fue capturado desde el miércoles.

“¿Por qué se guardó secreto sobre su retención? ¿Por qué sus captores le preguntan sobre mí? ¿Qué pruebas sustentan esta intervención en las elecciones?”