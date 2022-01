"Fico" a Petro y Fajardo en debate: "el país les ha dicho que no"

Durante “El Encuentro” de esta mañana, 27 de enero, organizado por Prisa Media, que reunió a los candidatos con mayor intención de voto del Pacto Histórico, Gustavo Petro; El Equipo por Colombia, Federico Gutiérrez, y la Coalición de la Esperanza, Sergio Fajardo, uno de los invitados no se aguantó las ganas de lanzar una pulla doble a sus contrincantes por haberse presentado antes a elecciones presidenciales y no lograr el cargo.

Se trata de “Fico” Gutiérrez, el exalcalde de Medellín que, mientras hablaban de un cambio en el modelo económico del país, aprovechó el momento para dirigirse a sus oponentes y dejarles saber qué opina acerca de su nuevo intento por llegar a la Casa de Nariño: “ustedes se han presentado yo no sé cuántas veces ya a la presidencia y el país ya les ha dicho que no, es que el país no quiere de lo mismo”.

El candidato del Equipo por Colombia aseguró que los colombianos no están dispuestos a seguir discutiendo sobre qué ideología es mejor, si derecha, centro o izquierda. Y que lo que realmente importa es tener sentido común e ir detrás de la seguridad y la educación, sobre todo en los campos.

Para luego defenderse e intentar quitarse el rotulo de continuismo que estuvieron asignándole durante todo el debate, según él, Gustavo Petro y Sergio Fajardo llevan años dentro del sistema político y no han logrado ejercer ningún cambio, algo que dice no sucederá una vez se posicione en la presidencia el 7 de agosto, pues, en sus palabras, piensa gobernar sin espejo retrovisor.