EE.UU. podría autorizar vacuna COVID-19 para menores de 5 años en febrero / ()

El principal asesor médico de la la Casa Blanca, el doctor Anthony Fauci dijo que espera que la Administración de Alimentos y Medicamentos apruebe el uso de emergencia de la vacuna contra el coronavirus Pfizer para menores de 5 años en febrero, el grupo de edad más joven que hacía falta para ser inmunizado.

Fauci también dijo que estos niños probablemente necesitarán tres dosis de la vacuna desde el principio. Inyecciones con 3 microgramos, a diferencia de la serie de 2 dosis de 30 microgramos que se administran a los adultos.

Durante la primera ronda de ensayos clínicos, dos dosis por sí solas no provocaron una respuesta inmunitaria suficiente y por esta razón Pfizer decidió iniciar una nueva ronda de ensayos clínicos con 3 dosis.

Fauci también pronosticó cuándo el país comenzará a reducir los contagios por Omicron. "A mediados de Febrero, las primeras dos semanas de Febrero es probable que la mayoría de los estados comiencen a disminuir los casos y hospitalizaciones" dijo el epidemiólogo.

Aclaró también que "no será una reducción uniforme en el país, tenemos diferentes dinámicas en diferentes regiones. Ahora mismo no hay duda que la ciudad de Nueva York, el estados de Nueva York y Nueva Jersey ya alcanzaron su pico y ya comienzan a ver una dramática disminución. Pero vemos otras ciudades en el sur que todavía no han llegado al pico".

Actualmente las hospitalizaciones pediátricas están en su tasa más alta, en el último mes ,4 de cada 100.000 niños han ingresado a hospitales según datos de los Centros para el Control de Enfermedades.