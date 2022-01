Óscar Iván Zuluaga mantiene decisión de no sumarse al Equipo por Colombia

El precandidato presidencial del Centro Democrático Óscar Iván Zuluaga reiteró su intención de no sumarse a la coalición Equipo por Colombia, en respuesta al llamado que le hizo David Barguil y Federico Gutiérrez a reconsiderar su decisión anunciada hace unos días.



“Ustedes me conocen muy bien: saben que soy una persona paciente, que mi liderazgo siempre busca construir consensos en medio de las diferencias y les consta, como a la opinión pública, que mi candidatura ha estado comprometida con la unidad con otros sectores de la sociedad. Saben, también, que Colombia necesita señales de determinación y claridad, no de vacilación e incertidumbre. En consecuencia, mi partido y yo hemos decidido no hacer parte de una coalición que opera desde los vetos, que son la antítesis de la unidad y el consenso, y que no toma decisiones asertivas y oportunas”, indica Zuluaga.

Óscar Zuluaga aseguró, en una carta conocida este jueves, que seguirá recorriendo el país de mano de su partido el Centro Democrático.



“Ya ustedes han inscrito la coalición Equipo Colombia ante las autoridades electorales desde el pasado viernes, y les deseo todos los éxitos. Yo seguiré recorriendo el país de la mano de mi partido, construyendo una amplia coalición ciudadana alrededor de mis propuestas. A los colombianos no les interesan—y con razón—los vaivenes de la mecánica política que en nada contribuyen a resolver sus problemas. Les interesa, eso sí, que hablemos de los temas en los que creo poder aportar sobre la base de mi experiencia: la reducción del costo de la canasta básica, la creación de empleo digno y bien remunerado para mejorar el ingreso de las familias, la lucha frontal contra la corrupción y la recuperación de la seguridad”, agregó.



Cabe señalar que Óscar Iván Zuluaga y el Centro Democrático anunciaron hace unos días que no se sumarán a la coalición Equipo por Colombia algunos de sus integrantes de “han tachado” a él y a su partido “con descalificaciones.

La coalición Equipor por Colombia está integrada por Federico Gutiérrez, David Barguil, Aydee Lizarazo y Enrique Peñalosa.