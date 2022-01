Ucrania es centro de nueva crisis en Europa, ¿qué está pasando?

Por estos días se habla de Ucrania, de Rusia, de Estados Unidos y de la OTAN. Todos en una misma conversación que parece que no tuviera mucho sentido pero que actualmente es una de las mayores amenazas para la estabilidad de Europa y también para la geopolítica mundial.

¿Cuál es el contexto?

Esto se puede remontar a hechos ocurridos en 2014 y el escenario es la península de Crimea, que pertenecía a Ucrania, pero en donde la mayoría de sus habitantes son considerados "prorrusos", hablan ruso y votaron en un referendo para dejar de ser parte de Ucrania y pasarse al país al que consideran que pertenecen.

En ese entonces, y todavía, el referendo se consideró ilegal, pero Rusia, anexionó esa península que ha estado en disputa desde entonces. Ya había algo de tensión en ese momento porque Ucrania pensaba hacer un acuerdo comercial con la Unión Europea y al parecer los rusos presionaron para que no se hiciera.

En 2015 los dos países firmaron un acuerdo de paz, pero en realidad los conflictos no han parado en esa región que queda en el este de Ucrania en donde cada cierto tiempo hay reportes de muertos en enfrentamientos.

¿Qué está pasando actualmente?

Ahora vuelven a su punto más alto, pero en la llamada región del Donbás, que tiene algunas similitudes con Crimea y donde están ubicadas las ciudades separatistas de Donetsk y Lugansk, a las que se acusa de estar en guerra con el gobierno central de Kiev (capital ucraniana).

Hay dos razones principales y la primera es que Rusia ha movilizado más de 120.000 soldados a su frontera en esa zona, despertando fuertes rumores no solo de una ofensiva sino de una invasión.

Por otro lado, está Ucrania, que no busca un conflicto pero en donde hay presencia de tropas de Estados Unidos y de la OTAN. Eso por supuesto genera temor a los rusos por los movimientos extranjeros tan cerca a sus fronteras y por la ayuda que les pueden prestar a los ucranianos.

Desde Rusia especialmente rechazan que la OTAN se siga expandiendo por Europa oriental y ese es su mayor motivo para no bajar la guardia ni retirar tropas. También piden que esos países no lleven a cabo ejercicios militares en Europa del este, que consideran su territorio. Y acá un punto crucial es que a Rusia no le basta solo con las palabras de Estados Unidos, sino que quiere una declaración por escrito que ese país se niega a entregar.

¿Y cuál es la posición de Ucrania?

Ante el aumento de las tensiones y el papel de las grandes potencias, el gobierno de Ucrania quedó en el medio esperando que desescalen el conflicto.

Ese país mantiene el combate de años con las fuerzas separatistas y ahora se hace un poco del lado de occidente y de la OTAN, esperando que sus esfuerzos e intentos de diálogo con Rusia sirvan de algo.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha sido claro en que teme una invasión por parte de Rusia y en los últimos días ha recordado a todos que la seguridad de Europa es imposible si no se restauran la soberanía y la integridad territorial de Ucrania.

¿Cuál es el interés de Rusia en Ucrania?

El contexto histórico es el que más se ha utilizado para justificar alianzas en distintas regiones y en el oriente europeo no es la excepción. Durante buena parte del siglo XX, Ucrania hizo parte de Rusia que, en ese entonces, era la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y que era una frontera más cercana de acceso a Europa que valdría la pena recuperar para el gobierno ruso.

Aparte de obtener una ventaja estratégica, ampliando su territorio y su frontera con Europa, Rusia también tendría acceso a uno de los servicios vitales para Europa: el gas natural.

Rusia se ha convertido en uno de los grandes proveedores de gas para el viejo continente y la línea central de paso de gas de Rusia a Europa cruza por Ucrania, por lo que controlar esta región permitiría aumentar las presiones al bloque europeo que tiende a ser reacio al gobierno ruso.

¿Qué puede ocurrir si Rusia invade Ucrania?

Los representantes de Estados Unidos y la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) han advertido que, en caso de una invasión, Rusia debería esperar lo peor y que pagaría un “alto precio” aunque no se ha aclarado si estallaría una guerra, el aumento de envío de tropas a las fronteras ucranianas hace especular que habría una serie de enfrentamientos militares.

Ocurra o no un choque bélico, puede esperarse una respuesta similar a la recibida durante la anexión de Crimea a Rusia con una serie de sanciones a Rusia, lo cuál limita la exportación de bienes de empresas de transporte, energía y telecomunicaciones de occidente hacia Rusia.

Aun así, las sanciones parecen no frenar a Rusia que cumplirá 8 años con sanciones y sin sufrir grandes inconvenientes en sus gestiones internas, en contraste, el gobierno de Vladimir Putin ha advertido que expulsará empresas occidentales de su economía si estas sanciones continúan.