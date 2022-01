Centro Esperanza lanzó lista al Senado, con la meta de alcanzar 20 curules

En un acto simbólico en el Parque de la Independencia, en Bogotá, la Coalición Alianza Verde - Centro Esperanza presentó su lista de 100 candidatos al Senado de la República, encabezada por el exnegociador de Paz, Humberto de la Calle, con el objetivo de ser mayoría en el Congreso. Las elecciones serán el 13 de marzo.

“Hoy nos convoca evitar que el país se descarrile, no creemos en la trampa que pone a los colombianos a elegir entre los extremos políticos. La esperanza pasa por el Congreso. Este año los colombianos tomaremos decisiones cruciales. En la coalición nos hemos comprometido a asegurar el cambio. Un cambio en serio, audaz, responsable, que no caiga en los desfiladeros del populismo y el caudillismo", declaró De la Calle.

En el evento, en el que intervinieron las candidatas Angélica Lozano (del Partido Verde), Erika Ibarguen (Colombia Renaciente), Berenice Bedoya (ASI), Alba Luz Pinilla (Dignidad), Alexandra Gómez (Compromiso Ciudadano) y Norma Vera (En Marcha), se ratificó que el objetivo será ser mayoría en el Congreso.

Así lo confirmó, por ejemplo, el precandidato presidencial de la coalición Juan Fernando Cristo. "Esta lista va a ser la lista mayoritaria. Es una lista poderosa, con representación regional, con nuevos liderazgos, con gente ya consolidada, que le apuesta al cambio del Congreso. Vamos a elegir 20 senadores el próximo mes de marzo, y con eso será la bancada mayoritaria, coherente, defendiendo un gobierno de la Coalición Centro Esperanza".

Sobre la no presencia de precandidatas presidenciales mujeres, Humberto De la Calle reconoció que "eso es algo inaceptable, pero eso lo estamos corrigiendo y en todo caso vendrán sorpresas en esa materia". En ese mismo sentido, Angélica Lozano afirmó que "las mujeres no estamos para hacer relleno, estamos para liderar. Nos compromete la lucha por la equidad social".

Entre tanto, también durante el evento, el candidato al Senado Miguel Samper denunció que la Procuraduría le abrió un pliego de cargos, por hechos que sucedieron cuando él ya no era director de la Agencia de Tierras. "La Procuraduría no puede ser usada con fines políticos. Es un ente independiente que no debe servir para dar revancha a un nefasto gobierno que no ha trabajado para los colombianos", afirmó.