Bioseguridad, infraestructura y orden público, afectan presencialidad

El presidente de la Confederación Nacional de Padres de Familia, Carlos Ballesteros, afirmó en Caracol Radio, que la falta de medidas de bioseguridad, de infraestructura de colegios, especialmente del sector oficial, sumado a los problemas de orden público en algunas regiones del país, impiden que niños y adolescentes vuelvan a la presencialidad, entre el 17 y el 24 de enero como está previsto en el calendario para el 2022.

Dijo, que luego de una evaluación que vienen haciendo a nivel nacional con rectores, padres de familia y comunidad educativa, varios padres afirmaron que en ciudades como, lo mismo que en el Cesar, Chocó, Nariño, Cauca y algunos municipios de Cundinamarca.

"Lo que pasa es que en algunas aulas escolares en el sistema de ventilación siguen siendo las mismas de hace 50 años, no hay la suficiente garantía que circula el aire para evitar el contagio, el aislamiento con salones de 45 y 50 estudiantes y no hay el distanciamiento necesario, colegios donde no hay agua potable, baterías sanitarias y sumado a que no hay interconectividad", afirmó Ballesteros.

Dijo, que otro aspecto son los maestros que han fallecido o se encuentran en incapacidad por alguna enfermedad o por COVID-19, a estos educadores nos los han reemplazado en la planta oficial de cada establecimiento educativo.

"Por eso la invitación que nosotros hacemos a los padres y a los mismos maestros, es a que cada uno verifique el estado de bioseguridad de las instituciones, pero el Gobierno es el que debe garantizar la salubridad, en el contexto del sector oficial porque en el privado, debemos reconocer que algunos colegios entre el 2020 y el 2021, hicieron inversiones y adecuaron sus instalaciones", manifestó el presidente de la Confederación Nacional de Padres de Familia.

Señaló que están haciendo un barrido por todo el país y en una encuesta previa que realizaron desde el pasado mes de diciembre de 2021, con padres de familia, ya consolidada en 9.600 respuestas, el 61% dice que no está dispuesto al retorno de la presencialidad, mientras no se garanticen las medidas de bioseguridad y baje el pico del ómicron.

Finalmente, el presidente de la Confederación Nacional de Padres de Familia, Carlos Ballesteros, expresó "para nosotros el último factor es el orden público que está afectando la tranquilidad y la garantía, que vuelvan a la presencialidad, el problema es que no hay corresponsabilidad, entre las autoridades regionales y el nivel central".