Pese a "incumplimientos", Francia Márquez permanecerá en el Pacto Histórico / ()

Tras una asamblea extraordinaria del movimiento de la precandidata presidencial Francia Márquez, 'Soy porque somos', la lideresa confirmó que permanecerán en el Pacto Histórico, pese a los incumplimientos que se presentaron en la conformación de las listas para Congreso, en donde los candidatos del movimiento quedaron con pocas posibilidades de llegar al legislativo.

“La decisión que tomamos hoy es la de permanecer en el Pacto Histórico. Desde ahí vamos a impulsar nuestra candidatura a la Presidencia, a participar en la consulta del 13 de marzo. Vamos a llegar a la Presidencia. Vamos sin miedo, a hacer que la esperanza venza el miedo, y que la dignidad sea parte de la política de este país", afirmó Márquez.

Le puede intersar:

- Claudia López, a rendir cuentas en el Congreso por inseguridad de Bogotá

- Paloma Valencia pide a Zuluaga no ingresar a coalición Equipo por Colombia

No obstante, también aprovechó para recriminar que no se respetaran los acuerdos sobre las candidaturas de los integrantes de su movimiento. "Por supuesto que hay muchas diferencias y puntos de vista diferentes. Por supuesto que a 'Soy porque somos' le incumplieron la palabra, pero nosotros no vamos a incumplirla. Vamos a honrar nuestra palabra con el país, asumiendo el desafio de transformar esta política de muerte".

Con esta decisión, con la que el presidente del Polo, Alexander López Maya, confirmó también que mantiene el aval para la candidatura de la lideresa social, Márquez ratifica su intención de ir competir en la consulta interna del Pacto Histórico, el 13 de marzo, en donde se medirá con Gustavo Petro, Alfredo Saade, Camilo Romero y Arelis Uriana.