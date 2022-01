En febrero prescribiría proceso contra ex comisionado Luis Carlos Retrepo

Un juez Especializado de Bogotá compulsó copias a la Procuraduría porque han pasado 10 años y el juicio por la falsa desmovilización del Bloque Cacica La Gaitana que dirigió el excomisionado de Paz Luis Carlos Retrepo no ha podido iniciarse y por el contrario está a punto de prescribir por cuenta de maniobras dilatorias de abogados de la defensoría Pública.

Este viernes estaba programada la audiencia de preparatoria de juicio, pero el abogado de uno de los procesados no asistió.

El fiscal del caso advirtió que el proceso que se sigue en contra del excomisionado, dos coroneles y otros tres implicados está a punto de quedar en nada.

“Con preocupación observa la Fiscalía que va a conllevar a la prescripción de la acción penal toda vez que la imputación de estas conductas punibles que están pendientes por ventilarse en juicio oral, si mal no está y las cuentas no me fallan prescribe la acción penal”.

La Fiscalía les imputó cargos en febrero de 2012 por su presunta responsabilidad en haber montado un proceso ficticio de desmovilización, quienes se entregaron no eran guerrilleros, sino que, en realidad eran habitantes de calle