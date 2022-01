Instalación de peajes electrónicos, piden transportadores de pasajeros

Los gremios del transporte de pasajeros por carretera, calificaron de positivo para el sector el cierre de 2021 y lo que va corrido de 2022, porque movilizaron el 40 % más de los viajeros que en el 2020.

El director del Consejo Superior del Transporte Camilo García, dijo que aún, no han recuperado la demanda que tenían, si se tiene en cuenta que, en el 2019, en total 135 millones 966.000 pasajeros, mientras que en el año 2021 que acaba de finalizar llegaron a 68 millones 189.000 viajeros.

"Nuestra operación se ha visto afectada por muchas dificultades teniendo en cuenta que hay mayor flujo vehicular tanto del transporte de carga, como el uso del vehículo particular. Hemos visto que toda la infraestructura que se ha hecho en el país, donde hay un gran esfuerzo por parte del Gobierno Nacional, se pierde en los tiempos de desplazamientos cuando se llega al puesto de las casetas de los peajes, hay dificultad en el recaudo, no hay nuevas tecnologías y el personal humano que lo hace, no está capacitado", dijo este martes García.

Agregó, que es necesario que se comience a trabajar para manejar el peaje electrónico y planes de choque concretos para que en temporada alta no se formen esos cuellos de botella, porque es difícil recorrer en doble calzada un buen periodo y al llegar a la caseta del peaje, se pierda la hora y media que se ahorró en la movilización.

Finalmente, el Ministerio de Transporte confirmó a los empresarios, que, a partir de febrero de 2022, será implementados los primeros peajes electrónicos tras las pruebas que se vienen adelantando especialmente en 9 vías del país.