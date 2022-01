Partido Comunes critica medidas implementadas por el Gobierno en Arauca

Durante las últimas horas se ha reportado en el país una dura situación de orden público en Arauca. Según los reportes, tras los enfrentamientos de las Fuerzas Publicas con disidencias de las FARC y el ELN, el Gobierno Nacional anunció medidas en la región.

Según se conoció, el ministro de Defensa, Diego Molano, explicó que se hará un traslado de 2 batallones para atender situación de orden público en Arauca, también habrá ampliación de capacidad helicoportada y finalmente, un uso continuo de drones para la vigilancia de las zonas afectadas.

Ante el anuncio, desde el Partido Comunes, que anteriormente se denominaba FARC, se compartió un trino en el cual se rechaza la estrategia militar del Gobierno. Según este colectivo, la militarización no es la solución: "Como si 9000 soldados estadounidenses y colombianos no fueran suficientes para demostrar que la militarización no es la solución. Qué desastre el gobierno de Duque y su ministro de defensa", compartió el partido.

Cabe destacar que según los últimos reportes de las autoridades, son 23 las víctimas que ha dejado estos enfretamientos en las últimas horas.