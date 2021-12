Dayro Moreno, muy cerca de regresar al fútbol colombiano

El experimentado delantero colombiano, Dayro Moreno, está muy cerca de regresar al fútbol colombiano, así lo comentó su representante, Álvaro Muñoz, en dialogó con El Carrusel Caracol de Caracol Radio.

Muñoz desmintió, inicialmente, que haya un interés del Deportivo Pasto por el tolimense. "Hasta ahora, no. Sí se ha filtrado, varias veces en la calle me he encontrado con gente de fútbol y me lo han preguntado".

Y añadió sobre el futuro de su jugador: "Dayro está en estos momentos en miras a tener una reunión importante aquí en Colombia", aunque no quiso revelar mayores detalles.

El agente comentó que debieron recurrir a demandar a Oriente Petrolero de Bolivia, equipo de Moreno en el segundo semestre del año, tras adeudar el pago de un dinero al jugador.

Dayro Moreno marcó cuatro goles en 17 partidos con el equipo boliviano.