Harold Rivera: "Quiero que los hinchas se enamoren de mi fútbol"

Harold Rivera Jr. firmó con Independiente Santa Fe para reforzar al equipo en una completa nueva idea que empezará a mostrar el 'Chapulín' Cardetti en el próximo semestre. El hijo del extécnico del 'León' no alcanzó a ser dirigido por su papá en Bogotá, pero espera dejar huella en esta nueva etapa.

"Estoy contento por esta oportunidad y muy ilusionado con lo que puede ser el 2022", dijo Harold Rivera Chavarro en diálogo con El Alargue, donde contó que estuvo a punto de fichar con el 'cardenal' seis meses atrás.

"Desde el semestre pasado, cuando ascendimos con Atlético Huila, se consideró que viniera, pero tenía contrato, ahora que se terminó me llamaron y no lo dudé ni un segundo porque le tengo mucho cariño a la institución, fue la que me dio la oportunidad de debutar y es un equipo grande", comentó.

Le puede interesar:

Rivera jr. espera que los hinchas de Santa Fe se "enamoren" de su fútbol y será solamente en la cancha donde hable, sobre todo porque es un club al que le tiene especial afecto por haber sido el de su debut profesional.

"Los hinchas irán viendo mi nivel, el tiempo irá dando la razón, espero que con mi rendimiento los hinchas se enamoren de mi fútbol y admiren mi juego, ojalá ganar en algún momento un título", aseguró.

En la dirección técnica estará una cara nueva para Santa Fe. Martín Cardetti fue anunciado recientemente como el DT del equipo para la próxima temporada y con ello se espera que la idea de juego que plantee mejore la cara que dejó el 'León' al quedar fuera de los cuadrangulares de la Liga.

"Tiene una dinámica de entrenamiento muy buena, es un técnico al que le gusta una idea propositiva, con unos principios muy claros. Es un entrenador cercano al jugador, esperamos que todo lo que quiere plantear lo podamos mostrar en la cancha", manifestó.

"Llegan muy buenos jugadores y se suman a los que ya están, es un grupo muy sano y es muy competitivo, esperamos llevar a Santa Fe a donde se merece estar", añadió.