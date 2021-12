Char entrega 2,5 millones firmas para respaldar su candidatura presidencial

En el último día para la entrega de apoyos ciudadanos, el exalcalde de Barranquilla Alejandro Char entregó a la Registraduría las firmas con las que busca respaldar su aspiración presidencial para 2022.

“2.530.000 firmas recogidas en menos de 30 días prácticamente, fue todo un dispositivo importantísimo de mucha colaboración de mucha gente comprometida con mucha gente que tiene muchos sueños y bueno estamos poniéndole la cara al país y a esta gente que nos apoya para conseguir un país mucho mejor, un país de oportunidades”, indicó Char.

Char aseguró que empezará a recorrer el país en los próximos días para promover su aspiración presidencial y que el número de firmas entregada a la Registraduria.

“Vamos a salir por todo el país así como lo hicimos en el 2007 cuando fuimos a la alcaldía y recorrimos barrio a barrio, casa a casa, aquí será en veredas, municipios, corregimientos, saldremos con toda la fuerza del mundo, este mandato hoy yo lo necesitaba yo no quise inscribirme por ningún partido político, quise que fuera una decisión de la gente. Si la gente no hubiera recogido lo que recogió hoy yo no tendría nada que hacer”.

Hasta el momento han entregado las firmas Rodolfo Hernández, Federico Gutiérrez, Alejandro Gaviria, Juan Carlos Echeverry, Luis Pérez Gutiérrez y ahora Alejandro Char.