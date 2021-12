'Muñeco' Gallardo anunció que se queda en River y va por su título 14

Cada año se repite la novela de Marcelo Gallardo. El exitoso técnico de River Plate es uno de los más apetecidos por sus resultados como entrenador ¿Se va a Europa? ¿Lo quiere la Selección Argentina? Es lo que se ha vivido temporada tras temporada. Los últimos rumores lo vinculaban con Uruguay, pero todo quedó claro.

"Después de unos días de reflexión, que fue difícil porque en general no pude cortar la dinámica del día a día. Hace algunas semanas dije que iba a evaluar, necesitaba llegar al final de mi contrato luego de 7 años y medio y era indispensable tomarme algún momento para reflexionar", empezó diciendo el entrenador.

Luego vino la mejor noticia para los hinchas: "No tuve mucho tiempo, pero elijo seguir estando, más allá de lo que viví, de lo que sentí. Merezco seguir estando por lo menos un año más. Recién anoche lo medité y hoy a la mañana le comuniqué primero a Enzo Francescoli, a Jorge Brito, al plantel, mi cuerpo técnico. No quería que pase más tiempo".

Al hablar de sus jugadores expresó Gallardo: "decir que nada me movilizó es mentir, cada demostración de afecto tuvo un significado grande para mí, pero no estaba en la búsqueda de eso, simplemente era algo que yo necesitaba evaluar por mí, claramente pensando en que para seguir en este nivel y con este grupo, todo lo que implica seguir exigiéndose, que ellos te den esa muestra de que están contentos, esa predisposición de seguir siendo exigidos, eso claramente me llena de satisfacción".

River Plate se acaba de coronar campeón de la Liga Argentina, uno de los títulos que le faltaba al 'Muñeco'. El próximo 18 de diciembre se jugará el Trofeo de la Superliga de Argentina entre Colón y el club de la 'banda cruzada'. De ganar el 'Muñeco' conseguiría su título 14 con River Plate. Ha ganado 2 Copas Libertadores, 1 Copa Sudamericana, 3 Recopas Sudamericanas, 1 Suruga Bank, 1 Liga de Argentina, 3 Copas Argentinas y 2 Supercopas Argentinas.

"Hoy mi continuidad es por un año, creo que es lo mejor, así que ese será en principio lo que vamos a acordar. Me parecía lógico y muy sentido que mañana sea el día del hincha, como lo merece, sin que estén esperando ningún anuncio. No quiero anunciar nada mañana, que la gente que vaya a festejar lo haga en paz y con toda la emoción, que se desenvuelva de la manera más feliz", subrayó Gallardo.