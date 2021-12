Corte no cerró caso de Ordoñez por calumnia contra Piedad Córdoba

La Corte Suprema de Justicia decidió mantener la investigación contra el embajador de Colombia ante la OEA, Alejandro Ordoñez, por los señalamientos que realizó cuando fue Procurador General contra la exsenadora Piedad Córdoba.

En 2010, Ordóñez destituyó por 18 años a Córdoba para ejercer cargos públicos, porque, según el exjefe del Ministerio Público, la excongresista respondía al alias de ‘Teodora Bolívar’ y tenía nexos con la extinta guerrilla de las FARC.

Leer más: Sergio Fajardo fue acusado formalmente ante la Corte Suprema de Justicia

Cuando el Consejo de Estado revocó esa decisión de la Procuraduría, Alejandro Ordoñez mostró su inconformismo en varios medios de comunicación y, contrario a lo que había determinado ese alto tribunal, mantuvo sus señalamientos contra Córdoba.

Ante esto, la exsenadora interpuso una demanda por calumnia, una investigación que hoy continúa por decisión del magistrado Jorge Emilio Caldas, de la Sala de Primera Instancia de la Corte. En la ponencia de 30 páginas se resalta que Ordóñez no logró poner en evidencia la colaboración por parte de Córdoba con ese extinto grupo armado.

Leer más: Denuncian trabas en el juicio contra presuntos asesinos de Jairo Zapa

“Falta de precisión y concreción en la imputación, más aún cuando era de conocimiento público que, para la época de estas aseveraciones, (Córdoba) adelantaba gestiones de índole humanitario ante esa organización, por lo que sostener genéricamente que tenía relaciones con ella tampoco reviste de la entidad requerida para la estructuración del tipo objetivo”, dice la providencia.

Pese a la decisión de la Corte de no archivar la investigación contra el embajador de Colombia ante la OEA, la defensa de Córdoba apeló esa decisión. “El proceso queda cercenado por parte de la Fiscalía, porque en la providencia se concluyó que la conducta de Ordoñez es atípica”, indicó.

Leer más: Policía lanzó nueva estrategia contra delitos ambientales

La defensa insistió que, a la fecha, Ordoñez no se ha retractado de sus señalamientos contra la excongresista, pese a que el Consejo de Estado determinó que no hay pruebas sobre esos nexos criminales. “Este proceso se hubiera terminado con una preclusión, pero con unas excusas por parte de Ordoñez y no dejar el conflicto así. Debo insistir en que la decisión que se está tomando le amarra las manos y condiciona toda la actuación de la Fiscalía”, señaló.

Por la anterior, solicitó a la Corte revocar esa decisión y emitir una nueva providencia diciendo que se continúa con la investigación contra Ordoñez, pero con implicaciones de imputación de cargos, en este caso, por calumnia.