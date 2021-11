Emma Coronel, esposa de "El Chapo" Guzmán, sentenciada a 3 años de prisión / ()

Emma Coronel, esposa del narcotraficante mexicano Joaquín "El Chapo" Guzmán, fue sentenciada a 3 años de prisión este martes en una corte federal estadounidense por cargos relacionados con narcotráfico.

A pesar de que la fiscalía había pedido una condena de 48 meses, es decir, 4 años de prisión para Emma Coronel, la esposa del exjefe del cártel de Sinaloa podrá salir de prisión cuando cumpla el 85% de su sentencia, y se tomarán en cuenta los meses que ha pasado detenida desde febrero de 2021.

Durante el juicio en una corte del Distrito de Columbia, Coronel dijo que quería mostrar su arrepentimiento por cualquier daño que haya causado, y pidió perdón por sus delitos.

"Yo sé que puede ser difícil ignorar el hecho de que soy la esposa de Joaquín Guzmán, quizás por eso siente en la obligación de ser más duro conmigo, pero le ruego que no lo haga. Hoy me duele mucho el sufrimiento que le he causado a mi familia", dijo Coronel, hablándole al juez, antes de oír su sentencia.

Como parte de su condena, la exreina de 32 años debió hacer un pago de $1.5 millones de dólares, y tendrá cinco años de libertad supervisada.

En junio, Emma se declaró culpable de los tres cargos: conspiración para distribuir drogas ilegales en Estados Unidos, y para lavar dinero, así como de participar en transacciones financieras con una organización narcotraficante.