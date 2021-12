¿Gamero no respalda a sus arqueros? Bonilla y su dura crítica a Millonarios

Álvaro Montero es el elegido para defender el arco de Millonarios el próximo año, pero mientras asume su nuevo trabajo, las críticas por la portería albiazul no paran, esta vez, el turno fue para un ex 'embajador'.

Cristian Bonilla, en diálogo con El VBar de Caracol Radio, habló sobre la realidad en el arco de Atlético Nacional y Millonarios, pero hizo una crítica a la falta de respaldo que hay en el equipo de Alberto Gamero.

"Si un técnico te coloca y cuando te equivocas ya no te vuelve a poner, ahí no hay respaldo, eso es lo que pasa en Millonarios, es difícil porque eso te marca con la hinchada, es un tema de confianza", explicó.

Le puede interesar:

Para Bonilla, su paso por Millonarios "no fue bueno ni malo", pero sí resaltó que al equipo de Bogotá le hace falta darle más confianza a sus jugadores en el arco.

Entre tanto, sobre Nacional comentó todo lo contrario. Para Bonilla, en el equipo antioqueño sí está la confianza necesaria en el arco, aún cuando las críticas han llovido para Aldair Quintana, actual titular.

"Aldair, en medio de todas sus críticas, me parece que ha tenido un gran rendimiento en partidos importantes, es muy difícil que un arquero no se equivoque en el torneo. En Atlético Nacional los errores se magnifican, pero uno como arquero necesita ese respaldo como el que le ha dado el profesor Restrepo a Aldair", aseguró.

Cristian Bonilla estuvo este torneo defendiendo el arco de La Equidad, pero su paso terminó y ahora está a la espera de concretar su llegada con otro equipo.

"Cuando terminé el torneo hablé con el equipo y tomamos la decisión de no renovar. Yo vivo muy agradecido con Equidad, pero uno como jugador se visualiza de otra manera. Ahorita mi objetivo es estar en otro equipo fuera del país. Me han llamado de dos equipos aquí en Colombia. No quiero tomar decisiones apresuradas, apenas está comenzando el mercado", dijo.