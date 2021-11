José Pékerman no se olvida de la Selección: "Soy un enamorado de Colombia"

José Pékerman, nuevo director técnico de la selección de Venezuela, dedicó unas emotivas palabas a Colombia, durante la rueda de prensa de presentación con la 'Vinotinto', expresando su cariño y agradecimiento por el país.

"En realidad tengo que ser como soy, sincero, franco, yo soy un enamorado de Colombia y sigo con el corazón de los colombianos, porque así me brindo yo y espero que sea en Venezuela igual", comentó el argentino al ser consultado por si encontraba similitudes con la llegada a ambos países.

"No puedo comparar desde el afecto y la parte humana, porque como le dije, tengo todo el mejor afecto y el cariño desde la gente de Colombia", añadió al respecto.

"Desde lo futbolístico una situación diferente, porque Colombia ha sabido estar en los Mundiales", concluyó al respecto.

'Don José', quien clasificó con la Selección a dos Copas del Mundo, se refirió a su salida: "No quiero entrar en otros detalles, porque cuando yo me he ido de Colombia no he querido hablar por qué me iba de Colombia, lo que no se dijo en su momento no me parece correcto que se diga en este momento o en otro lugar, sencillamente mi agradecimiento y todo el cariño por Colombia y la gente colombiana, por los jugadores y la Selección".

José Pékerman se reencontrará con la 'Tricolor' en la última fecha de las Eliminatorias sudamericanas a Qatar 2022 en Barranquilla.