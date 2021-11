Con voces colombianas estrenó la película animada de Disney "Encanto"

Este 25 de noviembre se estrenó de forma oficial en Colombia, la cinta de Disney ‘ENCANTO”, película animada llena de colorido, muy buenas animaciones, con grandes detalles que saltan a la vista, música, personajes de varias regiones, fauna y flora que encontramos en nuestro país, los directores Jared Bush, Byron Howard y Charise Castro Smith dijeron que la película cuenta con paisajes del Eje Cafetero y referencias a los libros de Gabriel García Márquez.

Un ex compañero de Caracol Radio, Gonzalo Eduardo Rojas Torres, tiene varios personajes secundarios en ‘Encanto’ y nos cuenta, “Disney me contacto a través de la casa de doblaje en México donde trabaja Ricardo Tejedo quien hizo la dirección de voces, se trabajó en la selección de acuerdo a los registros, iban clasificando y determinando el rango de voz para cada personaje de acuerdo a la característica y psicología de cada uno, inicialmente hice casting para el papá de Mirabel, mi registro resultó ser un poquito grueso o bajo para el tipo de personaje, pero, afortunadamente me asignaron varias voces de reparto en la película, entre ellas uno bautizado internamente como ‘Donkeyman’ o el ‘Hombre burro’, que está pendiente de los burritos”.

‘Encanto’ cuenta con las voces de María Cecilia Botero como la Abuela Alma, para la voz de Mirabel está la argentina Stephanie Beatriz en inglés, y la colombiana Olga Lucía Vives en español, Carolina Gaitán es Pepa, Mauro Castillo es Félix, John Leguizamo voz en inglés de Bruno y Alejandro Riaño en español de este personaje y Maluma es la voz de Mariano entre otros.

La cinta animada trae en lo alto de las montañas de Colombia un lugar especial llamado Encanto. Aquí, en una casa mágica, vive la extraordinaria familia Madrigal donde todos tienen habilidades fantásticas. ‘Encanto’ está disponible en todos los cinemas del país y también en varias partes del mundo.