Presencia en territorios, petición para hablar de seguridad en Colombia

En la visita del ministro de Defensa Diego Molano en el Festival de las Ideas se hicieron varios llamados importantes con el fin de generar espacios seguros en todos los sectores sociales, especialmente en los más golpeados por la violencia y el conflicto armado.

"Estamos a un poco más de cuatro meses de las elecciones al congreso de la república y no se ha hecho la primera comisión nacional de seguimiento electoral y eso tiene un agravante y es que las comisiones de seguimiento es el escenario donde se hace gobernanza del proceso electoral, vamos a la elección de diez curules especiales de paz que son elegidas en las zonas rurales donde hay mayor presencia de grupos armados ilegales y de economías ilegales y no se ha hecho ningún tipo de adaptación", dijo Alejandra Barrios, Directora de la Misión de Observación electoral.

Por otro lado, la asociación de tejedoras de Mapujan, mujeres que han buscado una alternativa económica desde los tejidos en los montes de María le piden al ministro de defensa la necesidad de llegar a estos espacios y conocer como se han avanzado en temas de dialogo con los actores del conflicto, reconocer a las victimas y cada una de las problemáticas y soluciones que tienen es el aporta más significativo para la transformación de país.

"El ministro dice que gano en el plebiscito el NO, pero para mí no gano el no, le comentaba que ese día llovió mucho, pues había un huracán no se si lo recuerdan, y las regiones estaban inundadas y las personas no pudieron salir, uno porque falto bastante pedagogía para que la gente supiera y entendiera la importancia del evento, lo otro era decirles que nosotros necesitamos más pie de fuerza para lograr la necesidad en las regiones, se necesita gente humana preparada en derechos humanos", contó Juana Alicia Ruíz, lideresa de la comunidad de Mampujan.

Finalmente, el ministro de defensa Diego Molano se refirió sobre como avanza la tarea de capacitación a la policía y las fuerzas armadas para transformar su interacción en la sociedad y esto fue lo que dijo.

"Hoy en el congreso hay dos proyectos de ley uno de profesionalización de la policía, que busca que nuestra policía, patrulleros, nivel ejecutivo, oficiales, se certifiquen en competencias cada seis años, competencias en uso de la fuerza, competencias en servicio judicial, competencias en derechos humanos, competencias además en todos los principios que se han adaptado recientemente a nivel internacional; el que no cumpla al pie de la letra esas competencias, sale de la policía."