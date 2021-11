Colombia detendrá la deforestación cuando aplique el Acuerdo de Paz

La ONG International Crisis Group (ICG), que monitorea conflictos armados a nivel internacional desde 1995, lanzó un informe sobre la relación que tiene el conflicto armado en Colombia con la situación medioambiental que coincide con la Conferencia Climática de Naciones Unidas.

En este informe, titulado ‘Bosques caídos: deforestación y conflicto en Colombia’, resalta que los compromisos hechos por el presidente Iván Duque en Glasgow solo podrán cumplirse si se cumplen los puntos ambientales estipulados en el acuerdo de paz firmado con la extinta guerrilla de las FARC en 2016.

El ICG resalta que durante el tiempo de actuación de las FARC se atropelló al medio ambiente, pero restringían la deforestación en sus zonas de operación “porque las tupidas copas de los árboles dificultaban que el Estado identificara sus campamentos desde el aire, lo que les permitía moverse con mayor libertad”.

Luego de la firma del acuerdo y la salida de la guerrilla de sus zonas de influencia, “otros insurgentes y grupos criminales han intensificado sus actividades económicas (ganadería, tala, minería y cultivos de coca) y así acelerado la pérdida de bosques y selvas en áreas anteriormente controladas por la guerrilla”.

Ante esta situación, la ICG recomienda al Estado “implementar los compromisos del acuerdo de paz para las áreas rurales, especialmente en lo que respecta al registro y restitución de tierras, y crear un sistema de gestión de recursos naturales más robusto, aprovechando la participación de la comunidad y la asistencia técnica”.

En el documento se advierte que si el gobierno no redirige “su campaña contra delitos ambientales hacia los actores económicos que impulsan la deforestación y no hacia los taladores más pobres", Colombia no cumplirá el objetivo de deforestación cero para 2030 ni de reducción de “las emisiones de gases de efecto invernadero en un 51 por ciento para 2030”.