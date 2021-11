Uribe dice que no aspirará al Congreso en las elecciones de 2022

El expresidente y exsenador Álvaro Uribe confirmó en las últimas horas que no aspirará al Congreso de la República en las elecciones legislativas que se adelantarán en el año 2022.

“Haber renunciado me dio muy duro, pero yo no creo que sea el momento. Además digamos la verdad, este proceso judicial que me tiene tan afectado, tan injusto, creo que también es una razón que me dice que yo no puedo pensar en que mi nombre esté en el Congreso, primero mi señora, eso se había hablado muy claramente con ella, es que son 42 años de matrimonio, una compañía permanente en esta batalla política intensa”, manifestó el exmandatario en una entrevista con la Bodeguita TV

El exsenador insistió en que el proceso judicial que se adelanta en su contra, el cual calificó como “injusto”, lo ha afectado y que es una de las razones para no presentar su nombre a las legislativas del próximo año.

“Este proceso judicial que llevó sobre mis hombros, injusto, me obliga a mí a tener que decir ‘yo no puedo poner mi nombre hoy en consideración de los colombianos’”.

Las elecciones a Congreso de la República serán en marzo del próximo año.