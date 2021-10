Denuncian tentativa de atraco en taxi a presentadora de noticias

Nuevamente las redes sociales se convierten en el escenario ideal para difundir denuncias relacionadas con hurtos y atracos en la capital del país. Justamente, a través de su cuenta en Twitter, la periodista Gabriela Cárdenas dio a conocer fotografías de un reciente ataque que sufrió.

Según cuenta la presentadora, se encontraba en la capital del país esperando por un servicio de transporte, pero al pasar más de media hora decidió parar un vehículo de la calle. Una vez, el vehículo comenzó el recorrido, el conductor cambió la ruta para poder generar el robo.

"Estando a cinco minutos de mi casa el joven frena y se gira y me dice cierra bien la puerta (en ese instante confirmé que mi intuición no me estaba mintiendo) a lo que yo me volteo otro hombre que estaba esperándolo en la calle se intenta subir al taxi", escribió la presentadora.

Luego, el hombre intentó tapar la boca de la perodista y forcejeó, mientras ella pedía auxilio. "Yo saqué toda mi fuerza del mundo, lo empujaba y gritaba AUXILIO, AUXILIO pero nadie salía. Cómo vio que no pudo meterme al carro de nuevo, me tiró al piso y arrancó junto con el muchacho que conducía."

Finalmente el llamado que hizo la periodista es a que actualmente la inseguridad en el país está tan alta que es inaceptable que una persona no pueda coger un taxi en la calle. "Yo no sé qué querían hacerme, si violarme o robarme después, lo único que agradezco es estar sana y salva"