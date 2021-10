Ansiedad y depresión síntomas que trae el retorno a la presencialidad

En medio de la pandemia por COVID-19 las empresas e instituciones han optado por regresar al trabajo en sitio, lo cual se ha convertido en un factor potencial para desarrollar enfermedades como la depresión y la ansiedad.

Durante cerca de dos años la pandemia trasladó gran parte de las actividades a la virtualidad en la que resultó más fácil y cómodo para muchos; sin embargo, la presencialidad facilita otros procesos como la comunicación e interacción entre los equipos de trabajo.

Algunas consultoras privadas han adelantado estudios acerca de las emociones que experimentan los trabajadores ante la idea de volver a sus labores de manera presencial y han encontrado que “solo el 25% parecen sentirse cómodos o conformes. Por el contrario, el 62% describió sentir miedo, enojo o desesperanza, entre otras connotaciones negativas”.

El médico Sigifredo Salazar, experto en terapias alternativas y fundador de la Escuela de Transformación Interior Gelva, asegura que el secreto es entender el origen del problema: la ansiedad.

“La ansiedad es la sensación de que algo malo me va a ocurrir, pero no se qué es, ni de donde ni como viene. Es una sensación negativa anclada al futuro, a la anticipación que me es imposible conocer, y eso es lo que genera un sentimiento constante de malestar”, explicó.

Además, agregó que la ansiedad puede llegar a ser peligrosa, “las emociones no solo tienen un componente psicológico sino físico, y muchas veces a las personas les cuesta creer esto. Por ejemplo, una emoción como la ira desata una reacción química en el cuerpo, el cual libera cortisol y adrenalina, sustancias que estrechan los vasos sanguíneos y hacen que se eleve rápidamente la presión arterial.” detalló el experto.