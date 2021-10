Trump lanzará su propia red social tras ser suspendido en plataformas

El expresidente Donald Trump anunció que lanzará una nueva plataforma de redes sociales, llamada TRUTH Social, o la Verdad Social. Esto luego de que fuera silenciado por varios meses y en algunas de manera indefinida en muchas plataformas como Facebook, Instagram, Twitter y Youtube. Ahora el exmandatario podrá comunicarse con sus seguidores.

Dos grupos empresariales, Trump Media y Digital World Acquisition, se fusionaron para formar una nueva empresa, llamada Truth Social. Según un comunicado enviado por el expresidente, esta plataforma "luchará contra las grandes compañías de tecnología de Silicon Valley que han usado su poder unilateral para silenciar las voces opositoras" de los Estados Unidos.

La compañía de Trump también tiene la intención de lanzar un servicio de suscripción de video on demand, que de acuerdo con la misiva "presentará programación de entretenimiento, noticias, podcasts y más".

La red social ya está disponible para hacer el pedido de descarga en el Apple Store. La versión beta de la plataforma estará disponible este mes de noviembre y el gran lanzamiento nacional se hará en los primeros cuatro meses de 2022.

En el mismo comunicado Trump alegó que "los talibanes tienen una gran presencia en Twitter, pero que su presidente estadounidense favorito ha sido silenciado".

Este sería el segundo intento de Donald Trump por alcanzar a sus seguidores. A principios de este año, lanzó el blog "From the Desk of Donald J. Trump". El sitio web se cerró permanentemente menos de un mes después de su lanzamiento luego de atraer solo a una fracción de la audiencia que esperaba.