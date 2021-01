Cierre de cuentas a Trump: ¿censura o responsabilidad de las redes?

En Hora 20 el análisis de las implicaciones de la suspensión a las cuentas en redes sociales del presidente de Estados Unidos Donald Trump ¿es un acto de responsabilidad de las redes o censura? También una mirada a la realidad que vive el país de cara a nuevos confinamientos en Bogotá y toques de queda ¿son la única alternativa?

Como un acto tardío para algunos o entendido como censura para otros, ha sido leída la decisión de la red social Twitter de suspender de manera permanente la cuenta del presidente de Estados Unidos Donald Trump, pues argumentan que "debido al riesgo de una mayor incitación a la violencia" a través de los trinos publicados antes y durante el asalto al Congreso el pasado 6 de enero, esta era la mejor decisión. Por su parte, Facebook también suspendió la cuenta del presidente Trump al menos hasta que el poder sea transferido el próximo 20 de enero a Joe Biden.

Trump que había logrado más de 88 millones de seguidores en su cuenta personal de Twitter, ajena, por cierto, a la oficial de la presidencia, la cual convirtió en su canal de comunicación, despidos, ofensas y en algunos casos y según las propias redes de incitador a la violencia. Incluso, la relación entre las redes y Trump venían rotas, pues desde el pasado 3 de noviembre cuando se llevaron a cabo las elecciones presidenciales, este había lanzado todo un arsenal de trinos con información falsa sobre un fraude en las elecciones, al paso Twitter empezó a marcar los trinos alertando que la información que contenía ese mensaje podría ser falsa.

Todos estos hechos y el debate sobre si la decisión de Trump fue censura o no, ha sido objeto de debate en los últimos días. Incluso este viernes el profesor e historiador Timothy Snyder en un artículo en The New York Times hacía la comparación "los nazis pensaron que podrían usar la radio para reemplazar el antiguo pluralismo del periódico; Trump intentó hacer lo mismo con Twitter". Por su parte en el país, el editorial de este lunes de El Espectador llamó este hecho como una delgada línea roja y que la suspensión de sus cuentas no ha sido "un mero hecho discrecional"; es decir, que se debería actuar cuando la seguridad está de por medio.

Lo que dicen los panelistas

Carolina Sanín, escritora y columnista, apuntó que no está en contra de que Trump sea proscrito de Twitter; pues cree que, si se excedió en la libertad de expresión, en esta nadie puede excederse, ya que considera que ninguna libertad es ilimitada y que todas limitan con la ley. Hizo énfasis en el concepto de "generar violencia", ya que asegura que, en el eventual caso, cualquier otra persona puede ser censurara porque cualquiera puede generar violencia. Apuntó que Trump durante muchos años ha dicho mentiras vía Twitter y que esa es también una violencia que debería ser un delito, "y sería más interesante que Twitter lo castigara antes por eso", comentó.

En cuanto a la red social, apuntó que otro de los problemas es cuando Twitter se erige como lector de contexto, "me pareció espeluznante que Twitter defina cómo lee la gente y cómo se comporta con base en cómo leen."

Sandra Borda, politóloga, profesora universitaria y columnista, aseguró que efectivamente la libertad de expresión no es ilimitada, que esta tiene talanqueras y que se debe restringir en beneficios comunes. Agregó que esta decisión que obedece al carácter privado de una empresa permite a los estadounidenses tener una garantía para que el proceso democrático se mantenga y no haya riesgo en el uso de la violencia.

En cuanto a los intentos de destitución en contra de Trump, comentó que no será fácil teniendo en cuenta los tiempos, pero que sí puede ser una forma de minarlo políticamente, pues el impeachment o invocar la enmienda 25 son formas de buscar la salida del presidente antes del cambio de gobierno. No obstante, indicó que un juicio político no resuelve los problemas de fondo que hay en la institucionalidad.

Para Andrés Villamizar, economista y exsecretario de Seguridad de Cali, no es cierto que se haya coartado la libertad de expresión del presidente Donald Trump; pues cree que lo que no tiene precedente es que se cierre la cuenta de una red social a una persona con el poder como el que ostenta el presidente de Estados Unidos. Agregó que el acto de suspender la cuenta no implica limitar la libertad de expresión, sino limitar el contenido publicado por Trump.

Thierry Ways, ingeniero, empresario y columnista, apuntó que más allá de la justificación de la compañía de suspender la cuenta de Trump, este episodio recordó el poder que tienen un grupo pequeño de empresas que controlan lo que se dice en las mismas redes. También advirtió que la verdadera prueba de fuego de estas empresas será a través de un programa de supervisión de contenidos sobre lo que se publica, pero se preguntó si estaríamos dispuestos a que ese control y supervisión esté en manos de contradictores.