Video: "Dejamos de darle de comer a nuestras familias por ir a un estadio"

Esta mañana se viralizó un video donde un hincha de Once Caldas está en el entrenamiento reclamándoles a los jugadores: "Dejamos de darle de comer a nuestras familias por ir a un estadio, parcero". Todo sucedió en las canchas sintéticas en las afueras del Palogrande.

Luego hubo un cruce de declaraciones con el arquero Gerardo Ortiz que se encontraba cerca. "Nosotros estamos trabajando", dijo el arquero paraguayo. El hombre respondió: "¿Están trabajando? Se están robando el sueldo, mijo". De inmediato el guardameta quiso salir a recriminarle al sujeto y alcanzaron a detenerlo.

El Diario La Patria de Manizales habló con algunos de los aficionados que se presentaron al entrenamiento. Uno de ellos aseguró que algunos jugadores agredieron a uno de sus compañeros y Ménder García lo invitió a pelear, pero lo detuvieron sus compañeros.

Por ahora parece que la situación no pasó a mayores o no hay registros de alguna agresión física. Once Caldas es penúltimo en la tabla de posiciones y el jueves reciben a La Equidad en el inicio de la fecha 15.