'Superman' sobre Movistar: "Hemos visto lo de Nairo y yo sentí esa tensión"

"Fueron pasando un poco de cosas que no sé, varios detalles que poco a poco iba descubriendo. No ir a la olimpiada, el bajarme del Tour (Francia), no por decisión mía. Varias cosas que al final van rebozando la copa", dijo Miguel Ángel López en atención a medios sobre su salida del Movistar Team.

'Superman' llegó al equipo español para 2021. En la penúltima etapa de La Vuelta a España se bajó de la bicicleta en medio del recorrido y abandonó sin una razón aparente. Posteriormente, dijo que le ofreció disculpas a sus compañeros y días después se confirmó que saldría del equipo.

"Al final en La Vuelta pasan otras cosas, mucha tensión, de compartir liderato. Yo creo que en Movistar siempre ha pasado así. Hemos visto cuando Nairo, cuando Landa compartían el liderato siempre había esa tensión. Yo llegué a sentir esa misma tensión y sabiendo que tenía 2 años por delante de contrato, preferí hacer lo que hice tomando otro camino".

La decisión trajo muchas críticas por su abandono. El corredor de 27 años volverá al Astana con el que corrió de 2015 a 2020. Seguramente en 2022 volverá a correr el Tour de Francia y será de nuevo importante en el equipo.

"Aunque éticamente mucha gente no lo vea de esa manera, yo creo que el bienestar y diginidad son otros valores que hay que rescatar en estos casos y poder estar bien donde de verdad te quieran y no pasen un poco de cosas", explicó 'Superman'.