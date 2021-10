Por su tema de ansiedad y otros factores, Lucía decide radicalmente dejar de lado los postres y las empanadas que tanto le gustan. Es un tema que le cuesta hacer, pero, según ella, si no elimina completamente de su vida los dulces y la comida rápida, no hay posibilidad de bajar de peso. Feliz, aunque un poco frustrada por todo lo que se viene, Lucía decide compartir su decisión con su endocrinólogo. Sin embargo, y contrario a lo que nuestra protagonista pensaba, la clave no está en dejar de comer, está en los excesos.

